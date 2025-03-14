Теннис
14 марта 2025, 23:30

Мирра Андреева — Ига Свентек: трансляция матча турнира WTA в Индиан-Уэллсе (смотреть видео онлайн)

Андреева сыграет со Свентек в 1/2 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе 15 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Игой Свентек в 1/2 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 14 на 15 марта. Ориентировочное время начала — после 2.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Ига Свентек: трансляция 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах «ВКонтакте».

В 1/4 финала россиянка обыграла украинку Элину Свитолину в двух сетах — 7:5; 6:3. В четвертьфинале «тысячника» польская теннисистка победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:3.

17-летняя Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA. 23-летняя Свентек — вторая ракетка мира.

Турнир в Индиан-Уэллсе 2025 пройдет с 5 по 16 марта. Ига Свентек — действующая чемпионка турнира.

