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17 апреля, 20:57

Андреева одержала победу над Свентек в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

9-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинальном матче 18-летняя спортсменка обыграла польку Игу Свентек, занимающую 4-ю строчку мирового рейтинга, — 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. За игру Андреева 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Свентек 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в финал турнира россиянка поборется с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Лейлой Фернандес (Канада).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 6) — Ига Свентек (Польша, 3) — 3:6, 6:4, 6:3

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Теннис
Ига Свентек
Мирра Андреева
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