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Мирра Андреева хочет впервые обыграть Александрову в 1/4 финала турнира в Пекине

Андреева о матче с Александровой в Пекине: «Я ее еще не обыгрывала. Нужно попробовать что-то новое»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча против соотечественницы Екатерины Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Пекине.

6 октября Андреева в четвертом круге обыграла украинку Дарью Снигур (6:2, 6:2), а Александрова победила чешку Линду Носкову (6:2, 6:2).

Мирра Андреева.Андреева отобралась на итоговый турнир. В Пекине Мирра за час разобралась с украинкой Снигур

«Ну, одно я знаю точно: я ее еще не обыгрывала (улыбается). Мы с Кончитой постараемся как можно лучше разобраться, как мне играть против нее, что нужно изменить, попробовать что-то новое, что я смогу использовать в матче. Уверена, это будет отличный, зрелищный матч. Она великолепная теннисистка. Не знаю... Очень жду возможности наконец одержать над ней первую победу», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Андреева и Александрова дважды встречались между собой — на турнирах в Штутгарте в 2025 году и Бад-Хомбурге в 2026-м. Александрова оба раза одержала победу в двух сетах.

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Теннис
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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