Мирра Андреева: «Потрясающее ощущение, что о моем существовании знает Леброн Джеймс»

Российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на поздравление от американского баскетболиста Леброна Джеймса с победой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

16 марта 17-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира — 2:6, 6:4, 6:3. На следующий день Джеймс поздравил Андрееву у себя в соцсетях, после того как Мирра призналась, что смотрела его интервью для вдохновения перед решающим матчем.

«Я увидела, что он репостнул мое фото себе в сториз, тут же сделала скриншот и отправила его всем. Потрясающее ощущение. Это очень много значит для меня. Просто то, что он знает о моем существовании. Для меня это удивительно», — заявила Андреева в интервью Tennis Channel.

Андреева завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере. Кроме того, она выиграла второй турнир в 2025 году. Ранее Мирра стала победительницей «тысячника» в Дубае.