Мирра Андреева и Эмилиана Аранго встретятся во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева и колумбийка Эмилиана Аранго встретятся во втором круге турнира WTA в Риме (Италия) в пятницу, 9 мая. Начало игры— ориентировочно в 15.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Эмилиана Аранго: трансляция матча турнира WTA в Риме в прямом эфире (видео)

Смотреть прямую трансляцию встречи Андреева — Аранго можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Андреева — Аранго можно узнать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира, во второй раунд турнира Мирра попала напрямую. 24-летняя Аранго занимает 97-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга Эмилиана выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой (7:6, 5:7, 6:4).