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12 марта 2025, 07:40

Мирра Андреева отдала три гейма Рыбакиной и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Андреева сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Рыбакиной ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале 17-летняя россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 9) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:1, 6:2

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Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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