Мирра Андреева отдала три гейма Рыбакиной и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
Андреева сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Рыбакиной ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале 17-летняя россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мирра Андреева (Россия, 9) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:1, 6:2
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