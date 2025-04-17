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Сегодня, 14:47

Александрова обыграла Мирру Андрееву и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Сергей Ярошенко
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Екатерина Александрова обыграла Мирру Андрееву в матче второго круга турнира в Штутгарте — 6:3. 6:2. Встреча продлилась 1 час 6 минут.

На счету Александровой 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11. Андреева сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинтов из 3.

В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Джессика Пегула (США, 3).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 6:3, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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