Мирра Андреева сыграет с Джессикой Бусас Манейро на турнире в Пекине 29 сентября

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с испанкой Джессикой Бусас Манейро в третьем круге турнира в Пекине в понедельник, 29 сентября. Начало — не ранее 6.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Джессика Бусас Манейро: трансляция турнира в Пекине в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Во втором круге «тысячника» в Пекине россиянка обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:2, а испанская теннисистка победила в двух сетах украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.

18-летняя Андреева — пятая ракетка мира. 23-летняя Манейро занимает 48-е место в рейтинге WTA.

Турнир WTA 1000 в Пекине (Китай) на хардовых кортах проходит с 24 сентября по 5 октября.