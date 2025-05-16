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16 мая 2025, 12:15

Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер (слева) и Мирра Андреева (справа).
Фото Reuters

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини в 1/2 финала парного турнира в Риме в пятницу, 16 мая. Начало — после 14.30 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини: трансляция парного турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 17 мая. Действующие чемпионки — итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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