Мирра Андреева и Шнайдер не сумели выйти в финал парного турнира в Риме
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Риме в парном разряде — 4:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
В финале итальянки сыграют с победительницами пары Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:4, 6:4
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