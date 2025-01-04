Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в австрийском Брисбене.

В финале они одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — 7:6 (8:6), 7:5