Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в австрийском Брисбене.
В финале они одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — 7:6 (8:6), 7:5
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