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Сегодня, 19:52

Мирра Андреева и Шнайдер обыграли пару Меличар/Самсонова в первом круге турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили дуэт соотечественницы Людмилы Самсоновой и американки Николь Меличар в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10.

Игра продолжалась 1 час

В следующем круге россиянки встретятся с победительницами пары Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10

Теннис
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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