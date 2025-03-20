Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Майами
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли американок Маккартни Кесслер и Робин Монтгомери в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 6:7 (7:9), 6:4, 10:5.
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Во втором круге россиянки встретятся с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери (США, WC) - 6:7 (7:9), 6:4, 10:5
