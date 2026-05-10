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10 мая, 20:57

Андреева и Шнайдер с победы стартовали на парном турнире в Риме

Алина Савинова
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде.

На старте соревнований спортсменки обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик — 6:3, 6:7 (4:7), 10:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Андреева и Шнайдер 1 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором раунде россиянки сыграют с Се Шувэй из Тайваня и китаянкой Ван Синьюй.

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева.С трудом, но справились. Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Риме

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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