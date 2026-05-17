17 мая, 14:19

Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в Риме.

В финале «тысячника» девушки в двух сетах обыграли пару Кристина Букша и Николь Меличар-Мартинес — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

На счету россиянок один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Для Андреевой и Шнайдер это третий совместный титул на уровне тура и второй «тысячник».

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева.МиДи выиграли второй тысячник. Идея воссоединиться была максимально удачной

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 312 293 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Николь Меличар-Мартинес (Испания/США, 7) — 6:3, 6:3

Селехметьева уступила американке Кесслер в финале квалификации турнира в Страсбурге

Ольховский считает пару Андреевой и Шнайдер одной из сильнейших в мире: «Они могут побеждать на любых турнирах»

