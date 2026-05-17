Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в Риме.

В финале «тысячника» девушки в двух сетах обыграли пару Кристина Букша и Николь Меличар-Мартинес — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

На счету россиянок один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Для Андреевой и Шнайдер это третий совместный титул на уровне тура и второй «тысячник».

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 312 293 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Николь Меличар-Мартинес (Испания/США, 7) — 6:3, 6:3

