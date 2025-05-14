Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал парного турнира в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлайфф в 1/4 финала турнира в Риме в среду, 14 мая. Начало — после 15.10 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Дабровски / Рутлайфф: трансляция турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 17 мая. Действующие чемпионки — итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

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