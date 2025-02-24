Мирра Андреева дебютировала в топ-10 рейтинга WTA и стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга от 24 февраля.

17-летняя Мирра Андреева после победы на турнире в Дубае дебютировала в топ-10 — поднялась с 14-й на 9-ю строчку. Кроме того, Андреева обошла Дарью Касаткину, опустившуюся на 12-е место, и впервые стала первой ракеткой России.

Лидером рейтинга WTA остается белоруска Арина Соболенко. Места в топ-3 сохраняют полька Ига Свентек и американка Коко Гауфф.

Рейтинг WTA:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9076 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7985;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5196;

5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679;

6 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 4518;

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780;

9 (14). Мирра Андреева (Россия) — 3720;

10 (9). Эмма Наварро (США) — 3704...

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908...

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158...

25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945...

34 (19). Анна Калинская (Россия) — 1634;

35 (33). Анастасия Потапова (Россия) — 1564...

38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1455...

50 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161...

60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004...

73 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 922;

74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 916...