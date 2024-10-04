Мирра Андреева проиграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Пекине — 7:5, 0:6, 4:6.
Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Андреева один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных и девять реализованных брейков из 18.
В полуфинале соревнований китаянка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Мирра Андреева (Россия, 17) — 5:7, 6:0, 6:4
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