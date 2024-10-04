Мирра Андреева проиграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Пекине — 7:5, 0:6, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Андреева один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных и девять реализованных брейков из 18.

В полуфинале соревнований китаянка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Мирра Андреева (Россия, 17) — 5:7, 6:0, 6:4