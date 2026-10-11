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Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: история личных встреч перед финалом турнира в Пекине 11 октября 2026

Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: история личных встреч

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева и представительница Китая Чжэн Циньвэнь сыграют в финале турнира WTA 1000 в Пекине в воскресенье, 11 октября. Встреча на центральном корте Capital Group Diamond начнется не ранее 14.30 по московскому времени.

Андреева — Чжэн Циньвэнь: статистика личных встреч

В истории личных встреч теннисистки провели один официальный матч друг против друга. Он состоялся 4 октября 2024 года в четвертьфинале турнира в Пекине. Тогда Чжэн Циньвэнь одержала победу в трех сетах (5:7, 6:0, 6:4).

В 2024 году Андреева выиграла первый сет, однако китаянка взяла следующие две партии и вышла в полуфинал. Таким образом, перед финалом 2026 года Чжэн ведет по личным встречам со счетом 1-0.

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Теннис
Мирра Андреева
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