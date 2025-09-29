Мирра Андреева обыграла Бусас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира в Пекине обыграла испанку Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 18-летней россиянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мирра Андреева (Россия, 4) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:1
