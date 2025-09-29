Теннис
29 сентября, 07:41

Мирра Андреева обыграла Бусас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира в Пекине обыграла испанку Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 18-летней россиянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 4) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:1

Теннис
Мирра Андреева
  • Андрей Гридасов

    Главное, чтобы дошла до полуфинала, а там уж не так важно, с кем придется играть уже на пределе, не до экономии сил будет.

    29.09.2025

  • f0rz

    Ок. Т.е. нужно каждый матч проводить в борьбе по 3 сета, выигрывая на решающем тай-брейке, чтобы к серьезным матчам подходить уже физически и морально вымотанной?) Отличная стратегия, ничего не скажешь. И причем тут надежда на слабость соперницы? Она начала играть, борется, потом оппонентка начинает все сама пулять по аутам, просто держи мяч в корте. В чем тут опускание на их уровень-то? Это как раз и есть понимание игры на высоком уровне - не нужно все время жать на газ, это не гонки по прямой, а кольцо с множеством разных поворотов, которые нужно уметь проходить качественно. Что касается кепки и Джесс - уж их-то Мирра точно бояться не будет. Может конечно наконец сыграет с Пегулой, уже 3 раза их встреча в 1/4 шлемов накрывалась... Но лучше пусть со полькой - нужно ей усугубить душевную травму начала года

    29.09.2025

  • 678ugu

    Лечение закончилось? Можно поздравить, шизофрения отошла в сторону?

    29.09.2025

  • Андрей Гридасов

    Побеждая без особого напряжения тех, кто заведомо ниже классом (как было в этой игре), Мирра невольно опускается на их уровень до равной по счёту игры. И теряет возможность не надееяться на слабость соперницы, а отрабатывать варианты усиления своей собственной игры, что потом сказывается во встречах с более сильными соперницами. В Пекине у неё сетка до четвертьфинала вполне проходимая, а вот потом ждут встречи либо со Свентек, либо с Пегулой, а это совсем другой уровень. И будет это для Мирры как ушат холодной воды (если, конечно, до них доберется). Впрочем, уже и в 1/8 будет потруднее.

    29.09.2025

  • f0rz

    В этом в том числе и проявляется класс, когда ты ошибаешься меньше, чем оппонент. Мирра играла так, как нужно было играть. Зачем атаковать в стиле Соболенко, если соперница сама все отдаёт? Что касается "надёжности" подачи - она составила 69% - гроссмейстерский уровень. Попадание было не самым лучшим, всего 54%, это да. Здесь нужно подниматься минимум до 60, а то и 65%.

    29.09.2025

  • Андрей Гридасов

    Счёт обманчив, Мирра игры, соответствующей её рейтингу, не показала, ввязалась в обмен ударами без поиска контригры, обескураживающей соперницу. И ей повезло, что Джессика после 4:4 в первом сете погрязла в собственных ошибках. Поэтому и выиграла потом только один гейм из 9. Лупила тупо в сетку постоянно из весьма выигрышных позиций. Но когда оказывала на Мирру сильное давление, Андреева давала сбой. Отсюда возникало очень много равного счёта в конце геймов, выбраться с победой из которых помогала Мирре соперница своими ошибками. Дальше таких подарков может и не быть, начиная с 1/8. Нужно усиливать игру, особенно надёжность первой подачи.

    29.09.2025

  • f0rz

    Это даже с натяжкой психом не назвать, ладошкой (даже не кулаком как обычно) постучала по ноге, и все.

    29.09.2025

  • Alexander Vlasov

    Славненько!

    29.09.2025

  • TokTram_

    Какая сейчас Буассон? Её рывок тогда только начался

    29.09.2025

  • TokTram_

    Должна. Все должны быть внимательны и собраны.

    29.09.2025

  • zoolord

    Даже читать смешно некоторых комментаторов. Пятая ракетка мира (а на этом турнире четвертая) вообще не должна обращать внимание на тех, кто ниже в рейтинге. Такие победы Мирра должна штамповать как само разумеющееся!

    29.09.2025

  • Nikolay Reopiutro

    Из соображений безопасности не стоит даже обращать внимание на все телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть шикарный и проверенный сервис. Найти можно в Яндексе по фразе «серебряный прогноз купить». С 2013 года работают. Гарантии.

    29.09.2025

  • hant64

    Ничего хорошего в этом для Мирры нет. Картал - это мужичок, просто по недоразумению носящий юбку.

    29.09.2025

  • hant64

    Валера, следи внимательней за новостями - Черчесов сейчас кадыровских бородатых мужиков тренькает. :grin:

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Речь про то, что одно дело, когда против соперницы Мирра вообще никогда не играла, и другое дело, когда уже видела по другую сторону сетки, подавала на её сторону, принимала от неё мячи и обыгрывала в её направлении. Даже на подсознательном уровне отношение уже должно быть другое, более спокойное. А для Мирры это важно; с новенькими она нервничает. Так что хорошо, что Картал выиграла у Джойнт.

    29.09.2025

  • hant64

    Ты серьёзно сейчас сравнил игру в паре с игрой в одиночке?:grin::grin: Так-то это просто зашквар.

    29.09.2025

  • f0rz

    Пара тут не в счёт, совсем другая игра. А вот думаю что своей подруге Насте Павлюченковой Мирра может набрать, спросить про ньюансы игры Картал

    29.09.2025

  • hant64

    Пожалуй, воздержусь от комплиментов Мирре, памятуя, что для неё в любой момент может явиться проблемой игра с какой-нибудь Буассон с 361 места рейтинга.

    29.09.2025

  • f0rz

    Бузас вообще не типичная испанка по стилю - играет быстро, мощно. Стабильности пока не хватает, ты прав абсолютно - я смотрел её матч с малышкой Ито на американских мастерсах перед шлемом - она там наошибалась просто на астрономические цифры, и только в трех плотных сетах смогла пройти. Сегодня были моменты, когда она прям режим Синнера включала, и было даже боязно за Мирру. Но в начале второго сета она не выключилась, как часто с ней бывает, хотя чуть было не отдала гейм на подаче с 40-0, ну а дальше Бузас конечно наошибалась, но первый брейк-пойнт во втором сете Мирра прям заработала в своем стиле. Ну а насчет сильно выше чем Джойнт - тут я бы поспорил) рыженькая австралийка наверняка в следующем году в 20-ку заскочит. Бузас думаю тоже.

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    Пока, к сожалению, Мирра не лучшая. Но, верим, что скоро она будет на самом верху. Главное, не оттягивать этот момент.

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Испанка, да, имеет потенциал ТОП-20 (а то и ТОП-10...). Но то ли выносливости, то ли той же "менталки" ей не хватает, чтобы играть стабильно хорошо даже в течение одной игры.

    29.09.2025

  • инок

    Мирру с хорошей победой и выходом в следующий круг этого турнира! Удачи ей и в следующей игре..

    29.09.2025

  • Я из Волгограда

    То ли Мирра просто приноровилась к манере игры соперницы. Которую увидела впервые в жизни... Ранее удалось посмотреть в деле эту самую испанку. И могу поспорить, что ровно через год, в Пекине-2026, она будет стоять в рейтинге гораздо выше, чем те же Джойнт и Картал. А пока испанка очень уж нестабильна...

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Были нервы... Мирра разок-таки психанула. Хорошо, что только раз, ттт.

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Мирра в составе МиДи обыгрывала Картал в игре против неё с Таусон. Так что, наверное, с Картал Мирре будет чуть попроще, как с более знакомой по игре.

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Речь, конечно, не про статистику всего матча по его итогу, а про ключевые розыгрыши. "Менталка" у Мирры начинает "сбоить" именно тогда, когда она очень сильно хочет выиграть важный розыгрыш, а у неё не получается это сделать. А потом уже по инерции проигрывает и в более простых ситуациях, скатываясь в "водоворот" эмоций.

    29.09.2025

  • А Х

    Мирка лучшая!

    29.09.2025

  • f0rz

    Хорошая победа над весьма опасной соперницей, и главное без нервов

    29.09.2025

  • f0rz

    Если бы Бузас могла играть так, как она играла в первом сете, бОльшую часть матча, то стояла бы в 10-ке) но она не может, и поэтому совсем не было необходимости самой идти в атаку каждый первый розыгрыш. Результат, как говорится, на табло. С Джойнт будет сложнее, хотя она со Шнайдер в первом сете бодалась долго, а Шнайдер сейчас никакая. Посмотрим, я за Картал поболею

    29.09.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен своей ученицей?)

    29.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Молодец!

    29.09.2025

  • f0rz

    Учитывая баланс чисто выигранных мячей и невынужденных ошибок 18-54 у Бузас, "парой розыгрышей" тут точно бы не обошлось

    29.09.2025

  • Николай Шибаев

    Выглядела Андреева убедительно...

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Да не особо. Сыграй испанка в паре розыгрышей почётче, и Мирра бы не один раз психанула. А дальше могла и "поплыть". И испанке во втором сете не удалось взять важный гейм на своей подаче при 1:4, хотя у неё был не один геймбол... Чуть повезло Мирре. И при 5:1 ей осталось только спокойно подать на матч.

    29.09.2025

  • Из Алматы

    Агрессивная манеры игры Бузас поначалу вызывала опасения, что Мирра не сможет выдержать такой натиск. Но этого не случилось. Постепенно сама испанка то ли начала подуставать, то ли нервы стали её подводить, но ошибки у неё участились, а Мирра продолжала так же играть "от обороны", не обостряя игру. Этого хватило. И в длинных розыгрышах Мирра чаще была надёжнее. Ещё бы первые подачи постабильнее, да отбивку ударов делала пониже... В следующей игре - задачка с двумя неизвестными. В одиночке Мирра ни с Джойнт, ни с Картал не играла. Класс, по идее, у 5-й ракетки мира выше, но мы же давно знаем, как Мирра может из-за "менталки" сливать матч кому угодно, ттт...

    29.09.2025

  • TokTram_

    Плотненько испанка играла. Но Мирра - лучше ) Впервые вижу, что бы не Андрееву, а сама Мирра кого-то до слёз довела.

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    Первый сет получился сложным. Во втором Мирра не заметила испанку!

    29.09.2025

  • Алехандрохорс

    Отлично, Мирра. Очень солидная победа.

    29.09.2025

  • SuperDennis

    Умничка, Миррочка!

    29.09.2025

