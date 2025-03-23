Теннис
23 марта, 16:15

Мирра Андреева — Аманда Анисимова: трансляция финала турнира WTA в Майами онлайн

Мирра Андреева сыграет с Амандой Анисимовой в третьем круге турнира в Майами 24 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Мирра Андреева сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой в третьем круге турнира в Майами (США) в ночь с 23 на 24 марта. Ориентировочное время начала — после 2.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Аманда Анисимова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

17-летняя Андреева — шестая ракетка мира. 23-летняя Анисимова занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Это первая игра соперниц в истории личных встреч.

«Тысячник» в Майами стартовал 18 марта и завершится 29 марта. Действующая чемпионка турнира — американская теннисистка Даниэль Коллинз.

Теннис
Мирра Андреева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • samozvanets

    Хотелось, если честно, сначала полуфиналы посмотреть, но если СЭ настаивает, придётся в обратном порядке смотреть.

    23.03.2025

  • AlexM

    Пожелания победы Мирре! Удачи на корте и выхода в следующий раунд соревнований!

    23.03.2025

  • Из Алматы

    Редакторы, видимо, - автопроверка правописания в Ворде, и всё...

    23.03.2025

  • Я из Волгограда

    Олег, сегодня воскресенье. А по воскресеньям в теннисе принято играть финалы. Вот "С-Э" и подсуетился... PS. Если Мирра и здесь в Майами умудрится выйти в финал, то шаблон заголовка у редакции "С-Э" уже есть. Только фамилию соперницы поменять...

    23.03.2025

  • hant64

    У Срам Экспресса, судя по заголовку, уже финал в Майами:slight_smile: Редкостный идиотизм - это вобщем и целом, но для СЭ это уже давно норма.

    23.03.2025

  • yaPapas

    "Трансляция финала..." "...Андреева сыграет в третьем круге.." Заголовок этой статьи подготовили к 29 марта? Редактора у вас есть?

    23.03.2025

    • Андреева и Шнайдер рассказали, с кем хотели бы поужинать из звезд спорта

    Андреева и Шнайдер рассчитывают выиграть турнир «Большого шлема» в паре уже в этом году

