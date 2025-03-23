Мирра Андреева сыграет с Амандой Анисимовой в третьем круге турнира в Майами 24 марта

Россиянка Мирра Андреева сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой в третьем круге турнира в Майами (США) в ночь с 23 на 24 марта. Ориентировочное время начала — после 2.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Аманда Анисимова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

17-летняя Андреева — шестая ракетка мира. 23-летняя Анисимова занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Это первая игра соперниц в истории личных встреч.

«Тысячник» в Майами стартовал 18 марта и завершится 29 марта. Действующая чемпионка турнира — американская теннисистка Даниэль Коллинз.

