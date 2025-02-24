Калашникова и Рахимова в паре уступили в стартовом матче на турнире в Остине
Оксана Калашникова и Камилла Рахимова (Грузия/Россия) уступили в стартовом матче на турнире WTA в Остине.
Они проиграли бельгийке Грит Миннен и нидерландке Аранче Рус в трех сетах — 6:4, 3:6, 5:10. Матч длился 1 час 22 минуты.
В четвертьфинале Миннен и Рус встретятся с победителями матча Алена Большова / Ивон Кавалье-Реймерс (Испания) — Макенна Джонс/Кристина Роска (США).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Грит Миннен/Аранча Рус (Бельгия/Нидерланды) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 3) — 4:6, 6:3, 10:5
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