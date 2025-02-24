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24 февраля 2025, 23:53

Калашникова и Рахимова в паре уступили в стартовом матче на турнире в Остине

Сергей Ярошенко

Оксана Калашникова и Камилла Рахимова (Грузия/Россия) уступили в стартовом матче на турнире WTA в Остине.

Они проиграли бельгийке Грит Миннен и нидерландке Аранче Рус в трех сетах — 6:4, 3:6, 5:10. Матч длился 1 час 22 минуты.

В четвертьфинале Миннен и Рус встретятся с победителями матча Алена Большова / Ивон Кавалье-Реймерс (Испания) — Макенна Джонс/Кристина Роска (США).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Грит Миннен/Аранча Рус (Бельгия/Нидерланды) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 3) — 4:6, 6:3, 10:5

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Теннис
Камилла Рахимова
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