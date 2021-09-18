Миннен и Ван Уйтванк выиграли парный турнир в Люксембурге
20:38
Бельгийские теннисистки Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк стали победительницами турнира WTA в Люксембурге в парном разряде.
В финале они победили пару Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия) — 6:3, 6:3. Матч продолжался один час.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия) — 6:3, 6:3
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