Миннен и Ван Уйтванк выиграли парный турнир в Люксембурге

Бельгийские теннисистки Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк стали победительницами турнира WTA в Люксембурге в парном разряде.

В финале они победили пару Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия) — 6:3, 6:3. Матч продолжался один час.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия) — 6:3, 6:3