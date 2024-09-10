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Сегодня, 21:26

Захарова разгромно проиграла на старте турнира в Монастире

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира в Монастире.

В матче первого раунда 22-летняя россиянка проиграла бельгийке Элисе Мертенс, взяв только два гейма — 2:6, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.

Следующей соперницей Мертенс станет представительница Германии Ева Лис.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:0

Теннис
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