Мертенс, Ястремская и Большова пробились во второй раунд турнира в Риме

На турнире WTA в Риме (Италия) состоялись матчи первого раунда. В следующую стадию пробились украинка Даяна Ястремская, испанка Алена Большова, представительница Черногории Данка Ковинич и бельгийка Элисе Мертенс.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия, WC) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Алена Большова (Испания, Q) — Элисон Риске (США, 13) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Данка Ковинич (Черногория, Q) — Юлия Гергес (Германия) — 6:1, 6:0

Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:1