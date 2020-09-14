Мертенс, Ястремская и Большова пробились во второй раунд турнира в Риме
23:14
На турнире WTA в Риме (Италия) состоялись матчи первого раунда. В следующую стадию пробились украинка Даяна Ястремская, испанка Алена Большова, представительница Черногории Данка Ковинич и бельгийка Элисе Мертенс.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия, WC) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4
Алена Большова (Испания, Q) — Элисон Риске (США, 13) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3
Данка Ковинич (Черногория, Q) — Юлия Гергес (Германия) — 6:1, 6:0
Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:1