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Мертенс сыграет с Путинцевой в третьем круге турнира в Сан-Хосе

02:19

Бельгийка Элисе Мертенс одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла француженку Кристину Младенович — 6:2, 4:6, 6:4.

Следующей соперницей Мертенс будет Юлия Путинцева из Казахстана.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 4:6, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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