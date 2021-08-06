Мертенс сыграет с Путинцевой в третьем круге турнира в Сан-Хосе
02:19
Бельгийка Элисе Мертенс одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла француженку Кристину Младенович — 6:2, 4:6, 6:4.
Следующей соперницей Мертенс будет Юлия Путинцева из Казахстана.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 4:6, 6:4
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