Мертенс рассказала о проблемах в матче с Кудерметовой

Элисе Мертенс после победы над Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала турнира в Линце (6:4, 6:1) прокомментировала выход в полуфинал.

«Было очень тяжело после вчерашнего матча. Мы достаточно поздно закончили, было мало времени на восстановление. Из-за чего Кудерметова смотрелась немног свежее и повела 3:0. У соперницы сильные удары, но они не всегда достигали цели. Чего жду от полуфинала? Не знаю, я иду от матча к матчу и пока об этом не думала», — сказала Мертенс в эфире телеканала Eurosport2.

Следующей соперницей Мертенс станет Екатерина Александрова, обыгравшая Надю Подороску — 6:2, 6:1.