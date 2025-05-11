Шнайдер в 1/8 финала турнира в Риме сыграет с Мертенс
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в третьем круге турнира в Риме обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету 29-летней бельгийки 4 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
В 1/8 финала Мертенс встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Джессика Пегула (США, 3) — 7:5, 6:1
