Мертенс обыграл Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Линце, где сыграет с Александровой

Бельгийка Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Линце в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:4, 6:1. Матч длился полтора часа. Следующей соперницей Мертенс станет Екатерина Александрова, обыгравшая Надю Подороску — 6:2, 6:1.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:4, 6:1