Мертенс обыграл Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Линце, где сыграет с Александровой
20:47
Бельгийка Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Линце в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:4, 6:1. Матч длился полтора часа. Следующей соперницей Мертенс станет Екатерина Александрова, обыгравшая Надю Подороску — 6:2, 6:1.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:4, 6:1