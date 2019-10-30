Мертенс и Соболенко обыграли представительниц Тайваня на Итоговом турнире WTA
13:08
Бельгийка Элисе Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграли представительниц Тайваня Чань Хаочин и Чань Латишу на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне в парном разряде — 7:6, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 49 минут.
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Красная группа
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 5) — 7:6, 6:4
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/12/92/
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