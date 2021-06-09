Мельникова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Ноттингеме
14:16
Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания).
Во втором круге россиянка уступила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
На счету Мельниковой один эйс и пять двойных ошибок.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nottingham Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) — Марина Мельникова (Россия, LL) — 6:1, 6:1
Читайте также
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю