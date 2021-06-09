Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге россиянка уступила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

На счету Мельниковой один эйс и пять двойных ошибок.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) — Марина Мельникова (Россия, LL) — 6:1, 6:1