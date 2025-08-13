Хромачева и Рахимова проиграли во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меличар выиграли у россиянок Ирины Хромачевой и Камиллы Рахимовой во втором круге турнира в Цинциннати — 6:3, 7:6 (7:3).
Матч длился 1 час 43 минуты.
Следующие соперницы Самсоновой и Меличар определятся в матче Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) — Хэйли Баптист/Джессика Пегула (США).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3)
Новости