Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал в Twitter на желание четвертой ракетки мира Наоми Осаки встретиться с ним.

— Не уверен, что я — интересный человек, но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open, — написал теннисист, ретвитнув текстовую версию интервью фигуристки со словами о нем.

Накануне Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала ATP Сup и помог выйти России в полуфинал.