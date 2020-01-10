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Медведев — о возможной встрече с Осакой: «Хотел бы получить парочку советов, как выиграть US Open»

08:47
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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал в Twitter на желание четвертой ракетки мира Наоми Осаки встретиться с ним.

— Не уверен, что я — интересный человек, но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open, — написал теннисист, ретвитнув текстовую версию интервью фигуристки со словами о нем.

Накануне Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала ATP Сup и помог выйти России в полуфинал.

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