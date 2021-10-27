Медведев дал совет Иге Свентек перед первым для нее Итоговым чемпионатом WTA
Теннисист Медведев поддержал Игу Свентек
10:37
Российский теннисист Даниил Медведев в прямом эфире в Instagram поддержал польскую спортсменку Игу Свентек перед ее первым Итоговым чемпионатом WTA.
«Будь сосредоточенной, даже если выигрываешь 5:1, даже если это третий сет и у тебя матчбол. Просто будь сосредоточенной. Это главный совет. Закончи матч без эмоций и не говори со своей командой», — цитирует Медведева журналистка Рим Абулейль.
Свентек дебютирует на WTA Finals. Она станет первой полькой, которая выступит на турнире после Агнешки Радваньски в 2016 году.
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