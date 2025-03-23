Киз сенсационно проиграла 140-й ракетке мира Эале в Майами

Американская теннисистка Мэдисон Киз уступила представительнице Филиппин Александре Эале в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами.

Чемпионка Australian Open-2025 за 1 час 26 минут проиграла со счетом 4:6, 2:6.

5-я ракетка мира Киз 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 140-й ракетки мира 1 эйс, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге 19-летняя теннисистка победила Елену Остапенко. Далее Эала сыграет с Паулой Бадосой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александра Эала (Филиппины, WC) — Мэдисон Киз (США, 5) — 6:4, 6:2