Мэдисон Кис обыграла Стивенс и вышла во 2-й круг турнира в Риме
14:06
Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла Слоан Стивенс (4:6, 6:2, 7:5) на старте турнира в Риме серии WTA.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Во 2-м круге Кис встретится с полячкой Иги Швентек.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США) — Слоан Стивенс (США, LL) — 4:6, 6:2, 7:5
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