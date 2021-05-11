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Мэдисон Кис обыграла Стивенс и вышла во 2-й круг турнира в Риме

14:06

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла Слоан Стивенс (4:6, 6:2, 7:5) на старте турнира в Риме серии WTA.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Во 2-м круге Кис встретится с полячкой Иги Швентек.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США) — Слоан Стивенс (США, LL) — 4:6, 6:2, 7:5

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