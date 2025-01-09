Касаткина уступила Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде — 1:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 58 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету ее соперницы 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Кис сыграет против еще одной россиянки Людмилы Самсоновой, которая ранее победила Эмму Наварро (6:4, 6:4).