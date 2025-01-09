Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:08

Касаткина уступила Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде — 1:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 58 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету ее соперницы 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Кис сыграет против еще одной россиянки Людмилы Самсоновой, которая ранее победила Эмму Наварро (6:4, 6:4).

Теннис
Дарья Касаткина
Читайте также
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хромачева не смогла выйти в финал турнира в Аделаиде в парном разряде

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости