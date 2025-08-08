Мбоко пропустит турнир в Цинциннати, во втором круге она должна была сыграть против Шнайдер

Канадская теннисистка Виктория Мбоко и японка Наоми Осака снялись с турнира в Цинциннати.

В ночь с 7 на 8 августа спортсменки встречались друг с другом в финале «тысячника» в Монреале. Решающий матч завершился победой канадки со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

«Я собираюсь позаботиться о своем запястье. Просто проведу профилактику, восстановлюсь и буду готовиться к тому, что меня ждет», — цитирует Мбоко пресс-служба WTA.

Осака решила пропустить турнир, сославшись на тяжелое расписание матчей.

Обе спортсменки из-за выхода в финал в Монреале должны были начать «тысячник» в Цинциннати со второго круга. Теперь вместо Мбоко с россиянкой Дианой Шнайдер сыграет победительница матча между испанкой Кристиной Букшой и Юань Юэ из Китая. Соперницей Линды Носковой во втором круге вместо Осаки станет либо аргентинка Солана Сьерра, либо американка Ива Йович.