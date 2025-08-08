Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

8 августа, 19:50

Мбоко пропустит турнир в Цинциннати, во втором круге она должна была сыграть против Шнайдер

Алина Савинова

Канадская теннисистка Виктория Мбоко и японка Наоми Осака снялись с турнира в Цинциннати.

В ночь с 7 на 8 августа спортсменки встречались друг с другом в финале «тысячника» в Монреале. Решающий матч завершился победой канадки со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

«Я собираюсь позаботиться о своем запястье. Просто проведу профилактику, восстановлюсь и буду готовиться к тому, что меня ждет», — цитирует Мбоко пресс-служба WTA.

Осака решила пропустить турнир, сославшись на тяжелое расписание матчей.

Обе спортсменки из-за выхода в финал в Монреале должны были начать «тысячник» в Цинциннати со второго круга. Теперь вместо Мбоко с россиянкой Дианой Шнайдер сыграет победительница матча между испанкой Кристиной Букшой и Юань Юэ из Китая. Соперницей Линды Носковой во втором круге вместо Осаки станет либо аргентинка Солана Сьерра, либо американка Ива Йович.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Наоми Осака
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Захарова предложила властям Франции попробовать помыться в ответ на обвинения
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fonkom

    В этом сезоне у Дианы меняются только тренеры. Впрочем, игра тоже меняется - всё хуже и хуже.

    09.08.2025

  • a.babian2010

    Что поперло то? Цинцинати не Канада, никто бы так за Мбоко не стал бы так мешать соперницам, на чем она и выиграла.Шнайдер почти доиа и она многих здесь пройдет.Если по жеребьевке, то ей должна была попасть соперница гораздо славее.Хотя Диана в последнее время проигрывает сама ударами в аут.Надеюсь , что что-то все же изменилось и, здесь мы увидим прежнюю Диану.

    09.08.2025

  • hаnt64

    Просто 18-летняя канадка испугалась играть против Дианы - настоящей белой Мамбы: толстой, белой и страшной. Да еще с папой-боксером!

    09.08.2025

  • Venco

    Кому везет, у того и петух снесет! Есть теперь шанс выйти в третий круг у Дианы. Но дальше - вряд ли.

    09.08.2025

  • Alex_451410

    Такое везение бывает раз в жизни. И то не у каждого)))

    09.08.2025

  • Алехандрохорс

    Вот попёрло Шнайдер)!

    08.08.2025

  • емен

    Диане повезло !

    08.08.2025

  • kbakyxa

    разумно, кое кому в пример

    08.08.2025

    • Александрова сыграет с Сун во втором круге «тысячника» в Цинциннати

    The Athletic: Мирный вошел в команду Соболенко

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости