Джойнт — о победе над Павлюченковой: «В начале недели я бы не поверила, что выйду в финал»

51-я ракетка мира Майя Джойнт прокомментировала победу над россинякой Анастасией Павлюченковой в полуфинале турнира в Истбурне (7:5, 6:3).

«Если бы в начале недели мне сказали, что я буду играть в финале, то не поверила бы. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня сегодня. Надеюсь, что буду меньше нервничать, чем во время своего первого финала», — в интервью на корте после матча.

В финале 19-летняя австралийка встретится с Александрой Эала из Филиппин.

Ранее в этом году Джойнт стала победительницей турнира в Рабате.