8 мая, 00:05

Радукану встретится с Александровой во втором круге «тысячника» в Риме

Алина Савинова

Британка Эмма Радукану победила Майю Джойнт из Австралии на старте турнира в Риме — 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.

Матч спортсменок продолжался 2 часа 46 минут. Во втором круге «тысячника» Радукану встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

В другом матче украинка Марта Костюк разгромила представительницу Филиппин Александру Эалу со счетом 6:0, 6:1. Следующей соперницей украинской теннисистки станет экс-россиянка Дарья Касаткина, ныне выступающая за Австралию.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Майя Джойнт (Австралия, Q) — 7:5, 6:7 (1:7), 6:3

Марта Костюк (Украина) — Александра Эала (Филиппины) — 6:0, 6:1

