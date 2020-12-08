Матч Халеп и Рыбакиной признан лучшим в этом году

Финальный матч турнира в Дубае между румынкой Симоной Халеп и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшем в уходящем году, информирует сайт WTA. Встреча прошла 22 февраля.

Халеп проиграла первый сет со счетом 3:6, второй выиграла — 6:3, а в третьем победила тай-брейке — 7:6. Для нее это был 20-й титул в карьере.

Также на звание матча года претендовали поединки Серены и Винус Уильямс в Лексингтоне, Арины Соболенко и Коко Гауфф в Остраве, а также Наоми Осаки и Анетт Контавейт на турнире в Цинциннати.