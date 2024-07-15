Стала известна соперница Аванесян во втором раунде турнира в Будапеште

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Испанская теннисистка Ребека Масарова победила представительницу Венгрии Наталию Шабанин в первом круге турнира в Будапеште.

Матч длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу испанки.

Во втором раунде Масарова сыграет против россиянки Элины Аванесян, которая ранее обыграла польку Магдалену Френх (7:6 (7:5), 6:4).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ребека Масарова (Испания) — Наталия Шабанин (Венгрия, WC) — 6:2, 6:3