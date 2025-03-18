Теннис
18 марта, 15:10

Мартинес: «Мирра приближается к победе на турнире «Большого шлема»

Сергей Ярошенко

Тренер шестой ракетки мира Мирры Андреевой Кончита Мартинес поделилась мнением, сможет ли россиянка выиграть турнир «Большого шлема».

«Она приближается к этому. У нее нет предела для успехов. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться, не торопя события, чтобы выиграть «Большой шлем» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она может стать великим игроком и выиграть несколько «Больших шлемов». Пока я здесь, я не хочу, чтобы она зазнавалась. Это было бы серьезной ошибкой», — цитирует Мартинес TennisUpToDate.

Мирра Андреева.Мирра идет по стопам Шараповой. Два «тысячника» подряд россиянки не выигрывали 16 лет

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге.

  • Zohr Vad

    Зазнайства и мы не хотим от Миры. Только работа, труд, тренировки!!! Ну а мальчики,а мальчики ..потом!

    18.03.2025

    • Чесноков считает Андрееву готовой к победам на крупных турнирах WTA

    Украинская теннисистка Вакуленко рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера

