Мартинес: «Мирра приближается к победе на турнире «Большого шлема»

Тренер шестой ракетки мира Мирры Андреевой Кончита Мартинес поделилась мнением, сможет ли россиянка выиграть турнир «Большого шлема».

«Она приближается к этому. У нее нет предела для успехов. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться, не торопя события, чтобы выиграть «Большой шлем» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она может стать великим игроком и выиграть несколько «Больших шлемов». Пока я здесь, я не хочу, чтобы она зазнавалась. Это было бы серьезной ошибкой», — цитирует Мартинес TennisUpToDate.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге.