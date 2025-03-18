Мартинес — о Мирре Андреевой: «Самое хорошее в ней то, что она почти все время улыбается»

Тренер шестой ракетки мира Мирры Андреевой Кончита Мартинес назвала главные личностные качества россиянки.

«Ей всего 17 лет. Она очень взрослая девушка, но которая также умеет быть... Как бы это сказать? Немного озорной. Ей нравится шутить и веселиться. Это не недостаток, наоборот. Баланс отличный. Вам не нужен кто-то слишком серьезный, слишком зрелый, способный утратить непосредственность. Самое хорошее в ней то, что она почти все время улыбается», — цитирует Мартинес We love tennis.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.