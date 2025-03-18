Теннис
18 марта, 11:26

Мартинес — о Мирре Андреевой: «Самое хорошее в ней то, что она почти все время улыбается»

Сергей Ярошенко

Тренер шестой ракетки мира Мирры Андреевой Кончита Мартинес назвала главные личностные качества россиянки.

«Ей всего 17 лет. Она очень взрослая девушка, но которая также умеет быть... Как бы это сказать? Немного озорной. Ей нравится шутить и веселиться. Это не недостаток, наоборот. Баланс отличный. Вам не нужен кто-то слишком серьезный, слишком зрелый, способный утратить непосредственность. Самое хорошее в ней то, что она почти все время улыбается», — цитирует Мартинес We love tennis.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге.

Теннис
Мирра Андреева
  • Из Алматы

    Вообще для самой Дианы наверняка успехи Мирры стали как, условно говоря, "красная тряпка для быка". Диана испытывает, как минимум, белую зависть. Есть стимул улучшать свою игру и, соответственно, добиваться бОльших успехов. Вот получится ли - ещё вопрос; без профессионального теннисного-то тренера...

    19.03.2025

  • Из Алматы

    В первом раунде МиДи здесь сыграют с американской парой Кесслер-Монтгомери, проблем с которыми не должно быть, так как у них обеих парный рейтинг - за пределами первой сотни, да и одиночный существенно ниже. А вот во втором раунде, скорее всего, МиДи встретятся с 5-й сеяной парой: Вероника Кудерметова (с которой Мирра, возможно, сыграет и в "одиночке" во втором раунде) и тайванька Хаочин Чан. Соответственно, их парный рейтинг 13-я (была Вероника и 2-й...) и 12-я. Вот тут МиДи могут и проиграть, хотя, конечно, больше надо смотреть не на рейтинг, а на настрой и состояние; возможно совпадение в один день парных и одиночных игр...

    19.03.2025

  • Из Алматы

    А ещё у неё есть блокнот с установками Мартинес и психологическими "мантрами". Когда она что-то подзабывает, то в перерывах иногда "освежает память" с помощью этого блокнота.

    19.03.2025

  • Из Алматы

    То есть берутся не только матчи WTA, но и ITF, понятно. Интереснее была бы статистика только матчей WTA, где в целом уровень игры, конечно, выше.

    19.03.2025

  • Julik P

    Мирра выходит на игру с установками тренера. Не получается, психует и начинает играть так ,как умеет. Далее: всем спасибо и ай да я, спасибо мне) Если кто то благотворно и влияет на Мирру, так это Диана, хотелось бы продолжения....дуэта (потом банкета)

    18.03.2025

  • Я из Волгограда

    Картал в прошлом году в основных сетках турниров WTA сыграла только на двух турнирах. Все остальные е? турниры - это ITF. В этом году у не? 3 матча выигранных, и 3 проигранных в основных сетках...

    18.03.2025

  • Из Алматы

    И ещё любопытная статистика теннисисток ТОП-100 после ИУ. 29 не имеют титулов. 20 имеют 1 титул. 13 имеют 2 титула. Мирра - среди 38 остальных. 19 когда-либо были (или есть) в ТОП-5. Ещё 8 - в ТОП-10. Мирра уже здесь, среди 27 первых. И ещё 12 - в ТОП-20.

    18.03.2025

  • Из Алматы

    Соболенко ещё улыбается, жаждет реванша. И на быстрых кортах, в принципе, это реально. Посмотрел первую сотню рейтинга по соотношению официальных побед к поражениям после ИУ (и подряд 12 побед Мирры). 1 место - Швентек 4,50. 2 место - Мирра 3,46. 3 место (неожиданно для меня) - Сонай Картал 3,02. Эти трое оторвались от остальных. Дальше идут: Азаренко 2,38 Чжэн 2,34 Гауфф 2,33 Анка Тодони 2,33 Рыбакина 2,32 Соболенко 2,26 Вондроушова 2,24 Таусон 2,22 Шнайдер 2,11 Аои Ито 2,11 Мухова 2,07 Ирина-Камелия Бегу 2,00 Майя Джойнт 1,96 Бенчич 1,94 Линда Носкова 1,94 Джессика Бузас Манейро 1,92 Кесслер 1,91 Свитолина 1,87.

    18.03.2025

  • Я из Волгограда

    Ну да, девушка она юморная. Это и по е? интервью видно. И по влогу Касаткиной на Ютубе. Соперницам Мирры, правда, отчего-то не до смеха. С чего бы?

    18.03.2025

