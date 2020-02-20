Мартич вышла в полуфинал турнира в Дубае
19:59
Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Дубае — 7:6 (7:4), 6:1. Их матч продолжался 1 час 43 минуты.
В полуфинале Мартич сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:1
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