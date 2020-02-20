Мартич вышла в полуфинал турнира в Дубае

Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Дубае — 7:6 (7:4), 6:1. Их матч продолжался 1 час 43 минуты.

В полуфинале Мартич сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:1