Мартич сыграет с Потаповой во втором круге турнира в Стамбуле

Теннисистка из Хорватии Петра Мартич вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле (Турция).

В первом круге она обыграла Ангелину Калинину из Украины со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 45 минут.

В следующем раунде Мартич сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая ранее обыграла Николу Бартункову из Чехии (6:1, 6:4).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Ангелина Калинина (Украина, 4) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)