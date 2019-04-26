Хорватская теннисистка Петра Мартич победила француженку Кристину Младенович в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле - 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 19 минут.
В полуфинале Мартич сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия, 6) - Кристина Младенович (Франция) - 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2)
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