Касаткина уступила украинке Костюк и завершила выступление на «тысячнике» в Риме
Экс-россиянка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, проиграла украинке Марте Костюк во втором круге турнира в Риме.
Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинской спортсменки.
Костюк за выход в 1/8 финала «тысячника» поборется с победительницей встречи Лейла Фернандес (Канада, 24) — Антония Ружич (Хорватия, Q).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:4, 6:2
