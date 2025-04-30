Потапова проиграла украинке Костюк на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила украинке Марте Костюк в четвертом круге турнира в Мадриде — 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 21 минуту. Потапова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Костюк в четвертьфинале «тысячника» сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Марта Костюк (Украина, 24) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2