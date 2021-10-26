Маррей высказался о победе над Хуркачем в первом круге турнира в Вене

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей высказался по поводу победы над десятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Вене (6:4, 6:7, 6:3).

«Отличный матч, выиграть мог любой из нас. Я расстроился, когда проиграл подачу в первом гейме третьего сета, но, к счастью, в следующем гейме мне удалось сделать обратный брейк. С того момента я точно заслуживал победы. Хорошая победа в трудных обстоятельствах», — цитирует Маррея официальный сайт ATP.

За место в четвертьфинале Маррей сыграет с Карлосом Алькарасом.